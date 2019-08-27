أردوغان: الأعمال العسكرية للحكومة السورية في إدلب تصعب تنفيذ اتفاقات سوتشي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الأعمال العسكرية للحكومة السورية في إدلب تجعل من الصعب تنفيذ اتفاقات سوتشي لحل الوضع".