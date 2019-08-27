بوتين: ناقشت مع أردوغان تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تشكيل اللجنة الدستورية السورية وأنه يأمل أن يبدأ عملها قريبا في جنيف.

جوكوفسكي - سبوتنيك . قال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية التركية "ناقشنا مع السيد أردوغان القضايا المتعلقة بتشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية السورية، التي نأمل أن تكون قادرة على بدء العمل في جنيف في المستقبل القريب".

وأضاف بوتين: "تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لسوريا. روسيا وتركيا تتعاونان بشكل وثيق في صيغة أستانا بمشاركة إيران. في رأينا، هذه الصيغة هي الآلية الأكثر فعالية لحل الأزمة السورية".

وتابع: "نعتقد، أنه من الضروري في هذه المرحلة التركيز على استقرار الوضع في سوريا " على الأرض ودفع عملية التسوية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ".