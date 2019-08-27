Widgets Magazine
تسجيل
19:57 27 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    جنود الجيش الإسرائيلي

    إسرائيل تكشف المسؤول عما كانت تخطط له إيران

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    ذكر الجيش الإسرائيلي أنه كشف المسؤول عما كانت تخطط له إيران تجاه إسرائيل.

    وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المسؤول عن التخطيط لعملية الطائرات المسيرة، التي حاولت استهداف إسرائيل، وفشلت، هو الجنرال جواد غفاري، الذي يعمل تحت قيادة قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، مباشرة. 

    ونشر أدرعي تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، جاء فيها أن غفاري يعتبر من كبار مسؤولي "فيلق القدس"، القوة السرية في الحرس الثوري الإيراني.

    وقال أدرعي:

    يعمل غفاري كقائد للقوات الإيرانية في سوريا، ويقود جهود التموضع فيها. يعمل تحت قيادته عشرات الآلاف من النشطاء الشيعة من جنسيات مختلفة، ويعملون في دمشق وحلب وشرق سوريا.

    وتابع المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي:

    لقد قام غفاري بتجنيد النشطاء لتنفيذ عملية إطلاق الطائرات المسيرة، وحرص على تأهيلهم وأشرف على التخطيط لتنفيذ العملية.

    وأضاف أدرعي في تغريدة أخرى:

    الناشطان ياسر أحمد ضاهر وحسن يوسف زبيب، تلقوا تدريبات في مجال استخدام طائرات مسيرة في إيران، وحاولا إطلاق طائرات من هذا النوع، انطلاقًا من منطقة عرنة، يوم الخميس الماضي، حيث تم استهدافهما وهم في طريقهما لمحاولة تنفيذ محاولة أخرى.

    من جانبها، قالت القناة العبرية الثانية إن الجنرال جواد غفاري، أحد كبار قادة "فيلق القدس"، سبق أن شارك في الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)، والمسؤول عن عشرات الآلاف من النشطاء الشيعة من جنسيات مختلفة، الذين يعملون في دمشق وحلب وشرق سوريا.

    ونشرت القناة العبرية الحساب الرسمي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، باللغة الفارسية، بعد تدشين إسرائيل لهذا الحساب بأكثر من لغة، لمخاطبة الجمهور الإيراني بلغته الأم.

    وادعت إسرائيل أن هجماتها على سوريا جاءت على خلفية مخططات إيرانية بالقيام بعمليات "إرهابية" بطائرات مسيرة لاستهداف منشآت حيوية إسرائيلية.

    حسن نصر الله
    © AFP 2019 /
    على خلفية الهجوم على سوريا.. نصر الله يحذر إسرائيل
    وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية.

     بينما أعلن مسؤول في "حزب الله" قائلا:

    إن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر الأحد.

    وبعث الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، برسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، على سوريا.

    وقال نصر الله خلال مهرجان جماهيري في بلدة العين البقاعية، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير "الجرود" من الإرهابيين:

    أقول لسكان الشمال في فلسطين المحتلة لا ترتاحوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا أن حزب الله سيسمح بمسار كهذا.

    وأوضح الأمين العام لـ"حزب الله" أنه على الجيش الإسرائيلي على الحدود أن ينتظر ردا وشيكا. مضيفا أنه وقوات حزبه سيدافعون عن لبنان في الحدود البرية وفي البحر وفي السماء أيضا.

    ويسود الاعتقاد في إسرائيل أن حزب الله على وشك الرد على الهجومين اللذين نسبهما إلى إسرائيل في سوريا وفي لبنان منذ يومين، وعليه فما زالت حالة التأهب الأمني القصوى مستمرة، لا سيما على طول الحدود مع سوريا ولبنان تحسبا لأي تصعيد.

    حزب الله في لبنان
    © AP Photo / Hassan Ammar
    جنرال إسرائيلي: "حزب الله" يمتلك قدرات لاحتلال الجليل
    وفي السياق نفسه، كشف جنرال إسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، النقاب عن قدرات جديدة لـ"حزب الله" يمكنها أن تؤثر على مستقبل إسرائيل. 

    ذكر الجنرال احتياط جرشون هكاهان، في حواره مع صحيفة "معاريف" العبرية، أن لدى القوات الخاصة لـ"حزب الله" قدرات عسكرية يمكنه من خلالها احتلال منطقة الجليل شمالي إسرائيل.

    ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان الجنرال احتياط الإسرائيلي، ما قوله:

    إنه يجب على إسرائيل أخذ تصريحات وتهديدات الأمين العام لحزب الله على محمل الجد، كونه يمتلك قدرات عسكرية ضخمة، عن ذي قبل.

    وأفادت الصحيفة العبرية بأن الجنرال جرشون حذر من خطوة قدرات "حزب الله"، إذ يعتقد الضابط الإسرائيلي رفيع المستوى بأن الحزب اللبناني بات يمثل تهديدا مباشرا على بلاده، معتقدا بأن جيش "حزب الله" أضحى متقدم جدا، بفضل التعزيزات الإيرانية المستمرة.

    وشدد الجنرال الإسرائيلي في حواره مع صحيفة "معاريف" العبرية على أن "حزب الله" يمكن أن يشكل تهديدا مباشرا على أهداف استراتيجية وعسكرية في إسرائيل، وبأنه أضحى يهدد سكان إسرائيل بأسرها.

    انظر أيضا:

    بعد تهديد نصر الله... إسرائيل تتخذ خطوات مفاجئة على الحدود مع لبنان
    نصر الله: إسرائيل استهدفت مركزا لـ"حزب الله" في سوريا وليس موقعا إيرانيا
    نصر الله يوجه رسالة قوية للجيش السوري
    بعد يوم من خطاب نصر الله... قنابل مضيئة في مزارع شبعا تحدث حرائق
    الكلمات الدلالية:
    حسن نصرالله, حزب الله, قاسم سليماني, سوريا, لبنان, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة سكارليت يوهانسون احتلت المركز الأول في تصنيف فوربس الذي بلغت إيراداتها لعام 2014 قدرها 56 مليون دولار ، بما في ذلك 35 مليون وحدها لمشاركتها في فيلم Avengers: Endgame
    أغنى الممثلات في العالم لعام 2019
    وسائل الإعلام الألمانية: العقوبات ضد التيار الشمالي 2 تهدد أمريكا بالضرر
    العقوبات الأمريكية قد تضر بأمريكا أولا
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك