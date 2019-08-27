السودان... حمدوك يعلن تسلمه قائمة بـ49 مشرحا لـ14 حقيبة وزارية

أعلنت رئاسة الوزراء السودانية أن ترشيحات الوزراء التي قدمت لها بلغت 49 مرشحا لـ14 حقيبة وزارية.

وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) قال رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك: "استلمت عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس/ آب 2019، قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرّية والتغيير".

وأضاف حمدوك: "بلغت الترشيحات (49) مرشحاً ومرشحة لعدد (14) وزارة و(16) مرشحاً ومرشحة لعدد (5) مجالس وزارية متخصصة".

وتسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قائمة المرشحين للمناصب الوزارية في مجلس الوزراء الانتقالي بعد حسمها من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمهيدا لإعلانها لاحقا.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير صلاح مناع إن عدد الوزارات بلغ 15 وزارة، إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وأربعة مجالس أخرى، وقال إنهم يتوقعون أن يعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومته النهائية غدا الأربعاء.

ومن جانبه أعلن القيادي في "قوى الحرية والتغيير" محمد ضياء الدين، عبر صفحته على "فيسبوك"، استكمال قوائم المرشحين لمجلس الوزراء بالتوافق، وتسليمها لحمدوك، لاختيار وزراء حكومته.

رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك: استلمت عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠١٩م قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرّية والتغيير. بلغت الترشيحات (٤٩) مرشحاً ومرشحة لعدد (١٤) وزارة و (١٦) مرشحاً ومرشحة لعدد (٥) مجالس وزارية متخصصة

#السودان #سونا pic.twitter.com/P2ddX1ZUdv — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 27, 2019

وقال بيان مقتضب لقوى الحرية والتغيير صباح اليوم، إن اجتماع المجلس القيادي لقوى "إعلان الحرية والتغيير" انتهى. وسيقوم مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية باستلام قائمة المرشحين على أن يلتئم اجتماع بين رئيس الوزراء ووفد مصغر من المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير ظهيرة اليوم.