مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء انفجار في غزة

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب مواطن ثالث نتيجة انفجار في قطاع غزة.
הפלסטינים מדווחים על חיסול בעזה: שני הרוגים בתקיפהhttps://t.co/IIveRhq1eT pic.twitter.com/8oRM9VikkW— ynet עדכוני (@ynetalerts) August 27, 2019
وأوضحت القناة العبرية في خبرها المقتضب، أن القتيلين والمصاب الثالث هم نشطاء في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في القطاع.
צה"ל בתגובה רשמית: לא תקפנו בעזה הערב @TsahiDabush https://t.co/IeDJQKeZtG— גלצ (@GLZRadio) August 27, 2019
فيما نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تسهال" الهجوم على قطاع غزة، وقالت إننا لم نقم بالهجوم على غزة.
משרד הפנים בעזה: שני אנשי משטרה נהרגו כתוצאה מפיצוץ שאירע קרוב למחסום משטרתי, בצומת אלדחדוח שבדרום העיר עזה. נסיבות הפיצוץ נבדקות @Generalzini pic.twitter.com/ysLaXq6Yu4— חדשות 13 (@newsisrael13) August 27, 2019
من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية تتعامل مع 3 حالات (شهيدان ومصاب) وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية، غربي غزة.
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