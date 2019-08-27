مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء انفجار في غزة

قتل فلسطينيان وأصيب مواطن ثالث جراء انفجار في قطاع غزة، مساء اليوم، الثلاثاء.

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب مواطن ثالث نتيجة انفجار في قطاع غزة.

הפלסטינים מדווחים על חיסול בעזה: שני הרוגים בתקיפהhttps://t.co/IIveRhq1eT pic.twitter.com/8oRM9VikkW — ynet עדכוני (@ynetalerts) August 27, 2019

وأوضحت القناة العبرية في خبرها المقتضب، أن القتيلين والمصاب الثالث هم نشطاء في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في القطاع.

فيما نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تسهال" الهجوم على قطاع غزة، وقالت إننا لم نقم بالهجوم على غزة.

משרד הפנים בעזה: שני אנשי משטרה נהרגו כתוצאה מפיצוץ שאירע קרוב למחסום משטרתי, בצומת אלדחדוח שבדרום העיר עזה. נסיבות הפיצוץ נבדקות @Generalzini pic.twitter.com/ysLaXq6Yu4 — חדשות 13 (@newsisrael13) August 27, 2019

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية تتعامل مع 3 حالات (شهيدان ومصاب) وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية، غربي غزة.