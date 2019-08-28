القوات الإسرائيلية تهدم منزلا ومطعما في موقع للتراث العالمي بالضفة الغربية

هدمت القوات الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، منزلا ومطعما في موقع للتراث العالمي في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في الضفة الغربية.

وجاء قرار الهدم بزعم البناء دون ترخيص، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة ودفعت بتعزيزات عسكرية على مداخلها ومنعت الخروج أو الدخول إليها، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك".

وصرح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في تصريح صحفي، "بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية تمركزت على مدخل المخرور، للشروع بهدم مطعم ومنزل يعودان للمواطن رمزي قيسية".

وأوضح المواطن قيسية أن القوات الإسرائيلية سلمته قبل أسبوع إخطارا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيشون معاناة وحياة صعبة للغاية، مبيناً أن المطعم تعرض للهدم مرتين في السابق بزعم عدم الترخيص.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تعهد بتعزيز سياسة الاستيطان ومطاردة المسؤولين عن مقتل مستوطنة، في انفجار عبوة ناسفة قرب رام الله.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، على "تويتر" تغريدة قال فيها: "سوف نستمر في تعزيز الاستيطان. سوف نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا".

وتابع: "الجهات الأمنية في تطارد الإرهابيين البغيضين. سوف نلقي القبض عليهم. تصل ذراع إسرائيل الطويلة إلى كل من يبحثون عن أرواحنا وسيصفون حساباتهم معهم".