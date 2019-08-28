مصدر حكومي: الجيش اليمني يتوجه إلى قصر معاشيق الرئاسي

توجهت قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، إلى منطقة كريتر للسيطرة على قصر معاشيق الرئاسي.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجيش سيطر على مرافق مطار عدن الدولي جنوب البلاد، بعد استسلام قوات الحزام الأمني التي كانت تتولى حمايته".

وأشار إلى اندلاع مواجهات بين الجيش والحزام الأمني في مديرية التواهي جنوب عدن، في حين تقوم قوات الحزام بإخلاء معسكراتها من الأسلحة والذخائر، وذكر المصدر، أن وحدات من الجيش توجهت باتجاه قصر معاشيق الرئاسي في منطقة كريتر، تمهيداً لاقتحامه والسيطرة عليه.

وأعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال، في تغريدة على "تويتر": "دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".

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دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار وسط ترحيب شعبي وفرحة عارمة#عدن_تنتصر pic.twitter.com/pErhr71vGT — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

في هذه الأثناء، تدور مواجهات بين موالين للجيش اليمني، وبين قوات الحزام الأمني، في عدد من المناطق بمدينة عدن، بينها مديريات دارسعد والتواهي والمعلا، حيث هاجم المسلحون نقاط تمركز قوات الحزام الأمني في محاولة لإرباكها.