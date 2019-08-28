مستشار هادي يدعو لتجنيب عدن وأهلها ويلات الحرب

كما دعا مكاوي في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، للالتفاف حول شرعية الرئيس هادي ومؤسسات الدولة، والانضواء تحت المظلة الوطنية التي ستعيد للجنوب مكانته وهيبة قضيته التي تكاد أن تقوض بفعل متطرف أو جاهل غير مستقرئ للمصلحة الوطنية ولما حوله من مصالح للإقليم والعالم.

وقال مكاوي: "على أبناء الجنوب وعدن خاصة أن يتداعوا لدرء مخاطر الاحتراب في هذه المدينة التي ظلت منذ 67 تعطي للجميع دون أن تأخذ ليكون حظها كشقيقتيها شبوة وأبين، حتى لا تسفك الدماء ويدمر ما تبقى من بنيتها المهترئة ويقتل الأبرياء"، ودعا للحفاظ على أرواح الناس وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والتحلي بروح الدولة الراعية لكل أبنائها ومواطنيها مهما تباينت المواقف.

وأكد مستشار رئيس اليمن على "نهوض وتلاحم أبناء عدن مع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية لتعيش وأهلها في أمن وأمان واستقرار، وليقطعوا دابر الفتنة والانفلات والفوضى والبلطجة والتخريب وتصفية الحسابات فجميعكم إخوة، مهما اختلفت مشاربكم السياسية، فعدن بحاجة اليوم لمن يحميها ولن يحميها إلا سواعد أبنائها فيكفيها ما حل بها منذ عقود وكان أسوأها السنوات التي مضت".

وقال مخاطبا العقلاء والراشدون من أبناء عدن: "كان لكم أنتم الدور العظيم بفضل من الله عز وجل في تحريرها من الغزاة الحوفاش، واليوم يجب أن تستعيدوا هذا الدور بالحفاظ على مدينتكم ومؤسساتكم بعقل البصير الرشيد وحكمة المستبصر وصدر الحليم وشدة الحازم والقوي لمنع الضرر وتكرار الألم واستمرار المعاناة".