أشخاص يسبحون في موقع يثير الاشمئزاز... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يسبحون في منطقة الكورنيش البحري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص بينهم أطفال يسبحون وسط النفايات المرمية في الشاطئ غير آبهين بخطورة الوضع وإمكانية إصابتهم بأمراض مختلفة.

الفيديو المتداول اليوم هو ليأكد موقفنا من المسؤولين 👎

نعيد و نكرر إنجازاتكم بتشبه طموحكم!!!#بحر_بيروت

منه مكب لزبالتكم، و

#حرش_بيروت

منه مقبرة لسيارتكم،

و #سما_بيروت

ما رح تكون داخون لمحارقكم. #انجزتم_فابدعتم @CityOfBeirut @BeirutCityPage pic.twitter.com/IEhmdRn8vW — Ola Harakeh علا حركة (@olaharakeh84) August 26, 2019

هذا واستنكر العديد من المتابعين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تردي الأوضاع البيئية في المنطقة.