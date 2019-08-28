العراق يعيد للكويت آلاف الكتب المصادرة خلال فترة الاحتلال إبان حكم صدام حسين

أعلن وكيل وزارة الخارجية العراقي حاز اليوسفي، اليوم الأربعاء، أن بلاده أعادت إلى الكويت نحو 42 ألف كتاب، تعود ملكيتها إلى مكتبة الكويت الوطنية وجامعة الكويت؛ تمت مصادرتها خلال فترة احتلال العراق للكويت عام 1990.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح اليوسفي، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه عثر على مجموعة الكتب، مؤخرا، في العراق؛ حيث استولى عليها نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، أثناء فترة الاحتلال.

وأكد وكيل وزارة الخارجية العراقية، أن ملف أملاك الكويتيين في العراق سيغلق بالكامل، لافتا إلى أن حكومة بلاده "تعمل على حدوث ذلك قبل نهاية العام".

وفيما يتعلق بملف المفقودين الكويتيين خلال فترة الاحتلال، أوضح اليوسفي، أن العراق طالب الأميركيين والبريطانيين بتزويده بصور الأقمار الصناعية وأجهزة حفر متطورة، مما ساعد في العثور على مقبرة جماعية في صحراء السماوة بها رفات 44 شخصا، أثبتت هوية 32 كويتيا من بينهم.

وجدد اليوسفي عزم حكومة العراق على إغلاق كافة الملفات العالقة، "التي قام بها النظام السابق"، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين.