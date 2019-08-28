شاهد لحظة القبض على مختطف المواطنة السعودية في تركيا

رصد فيديو سجلته كاميرا مقهى في مدينة إسطنبول بتركيا، لحظة القبض على خاطف الفتاة السعودية، عبير العنزي.

ويظهر في الفيديو الخاطف وهو يتفاوض مع شقيق الفتاة، حول دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحها.

وخلال التفاوض، توقفت سيارة بيضاء بها رجال الشرطة بجانب الطرفين، وهبط منها رجال الأمن وألقت القبض على الخاطف.

وكانت المواطنة السعودية اختفت في ظروف غامضة قبل عدة أيام، من أمام أحد الفنادق في مدينة إسطنبول التركية.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة المواطنة السعودية، عن تلقيها اتصالا من المافيا التركية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية، الاتصال الذي تلقاه زوج المواطنة المختطفة تضمن عرض خدمات من المتصلين بالبحث عنها بـ"مقابل مادي".

ولم يعاود أصحاب "المكالمة المجهولة"، الاتصال مجددا، لتقوم عصابة أخرى، بالتواصل مع زوجها، مؤكدين أن المواطنة السعودية بحوزتهم و"أنها بأمان".

وحذرت العصابة الزوج والأسرة من الخداع، وإلا "ستكون العواقب وخيمة".