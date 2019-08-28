الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا

فوفقا لوكالة "واس"، أوضح رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، كما اشتمل الأمر على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاض على درجة (ملازم قضائي).
#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بـ #ديوان_المظالم.https://t.co/VWnJYnzAmS#واس pic.twitter.com/3yCY3DSSZR— واس (@spagov) August 28, 2019
وأشار اليوسف إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية تجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء ومنسوبيه من العاهل السعودي وولي عهده.
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