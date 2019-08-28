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18:44 28 أغسطس/ أب 2019
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    متحف مقاومة حزب الله اللبناني

    خبير عسكري: حزب الله يمتلك منظومة لم يعلن عنها... هل تحدث مفاجأة في الحرب؟

    © Sputnik . Ekaterina Tshesnokova
    العالم العربي
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    قال شارل أبي نادر، الخبير العسكري اللبناني، إن "حزب الله" يمتلك أسلحة متطورة ومنظومة لم يعلن عنها، ما يمكنه من مواجهة إسرائيل حال اندلاع مواجهات بين الجانبين.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الأهداف التي يستهدفها "حزب الله" في الداخل الإسرائيلي غير واضحة حتى الآن، إلا أن "حزب الله" سيرد على الضربة ولن يتراجع عن هذا القرار.

    حزب الله في لبنان
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    وأوضح أن "حزب الله" غير معني بالانتخابات الإسرائيلية أو التوقيت، إلا أن لديه حساباته الخاصة، إلا أن الظرف السياسي الداخلي الإسرائيلي قد يؤثر على ردة الفعل على ضربات "حزب الله" التي يوجهها خلال الأيام المقبلة.

    لماذا تأخر الرد؟

    وأشار إلى أن قرار "حزب الله" في الرد يرتبط بالكثير من العوامل الداخلية، والإقليمية، حيث أن آلية عمل حزب الله لن تكون ردة فعل سريعة بل هي دراسة متأنية.

    وتابع أن أغلب الدول الإقليمية والمؤثرة عالميا لا تريد الانزلاق إلى الحرب المباشرة، خاصة أن موضوع الأنفاق اللبنانية في وقت سابق، لم يدفع إسرائيل إلى الانجرار إلى الحرب، إلا أن المشهد الآن يؤكد أن ما حدث من إسرائيل هو اعتداء إسرائيلي على "حزب الله" في سوريا ولبنان.

    منظومة دفاع جوي

    وشدد على أن "حزب الله" لديه قدرات مضاعفة، ويمتلك 150 ألف صاروخ، كما أنه يمتلك منظومة دفاع جوي، يمكنه من خلالها إسقاط الطائرات كما تحدث الأمين العام حسن نصر الله في وقت سابق.

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو
    © REUTERS / KYODO
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    واستطرد أن الأمر يتوقع على حسابات غير معلومة حتى الآن، وأن بعض النقاط هي لصالح "حزب الله" في المعركة، إلا أنه لا يمكن التكهن بحسابات إسرائيل، والأسلحة التي تملكها، وما إن كانت ستتجنب الأخطاء التي وقعت فيها عام 2006، خاصة أن إسرائيل تمتلك قدرات كبيرة، في المقابل فإن "حزب الله" يمتلك القدرات التي يوحي دائما بأنه يمكنه المواجهة حال نشوب معارك.

    ضربة مفاجئة

    أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن الحزب سيرد على كل عدوان إسرائيلي بضربة مفاجئة.

    وأفاد نعيم قاسم، في لقاء خاص مع قناة "روسيا اليوم" (RT)، بأن "العدوان الإسرائيلي موصوف ولا يمكن أن نتعامل معه كقضية عابرة"، مشددا على أن الرد سيكون بحسب التفاصيل التي ذكرها الأمين العام حسن نصر الله في كلمته.

    ضربة مدروسة

    وكان مصدران مقربان من "حزب الله" قالا لـ"رويترز"، أمس الثلاثاء، إن "حزب الله"، يجهز لما وصفاه بـ"ضربة مدروسة" ضد إسرائيل.

    ضربات إسرائيلية

    نفذت إسرائيل خلال الأيام الماضية، 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

    وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر الأحد الماضي.

    رسالة نصر الله

    في وقت سابق قال نصر الله خلال مهرجان جماهيري في بلدة العين البقاعية، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير "الجرود" من الإرهابيين: "أقول لسكان الشمال في فلسطين المحتلة لا ترتاحوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا أن حزب الله سيسمح بمسار كهذا".

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    الكلمات الدلالية:
    لبنان, حزب الله
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