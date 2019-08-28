الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية

أطلق الجيش اللبناني النار على طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة حلقت فوق أجواء قرية العديسة في النبطية، جنوبي لبنان. حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

قالت القناة الفضائية اللبنانية "إل. بي. سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن "عملية إطلاق النار على الدرون الإسرائيلية في العديسة، جاءت على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني يتعلق بإطلاق النار على الطائرات المسيّرة فور رؤيتها بالعين المجرّدة، نظراً لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات."

وفقا لوسائل الإعلام المحلية، أمرت قيادة الجيش اللبناني بإطلاق النار الفوري على جميع المركبات الطائرة في المجال الجوي للبلاد بعد هجمات الطائرات الإسرائيلية المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي سهل البقاع.

هذا وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن هجوما على الجبهة الشعبية الفلسطينية "القيادة العامة" في قوسايا في البقاع على حدود لبنان مع سوريا.

وأكدت مصادر إعلامية لبنانية أن 3غارات إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية-السورية شرقي زحلة، ومن المرجح أن تكون أصابت معسكر الجبهة الشعبية الفلسطينية.

فيما قال مسؤول من الموقع الفلسطيني، الذي استهدفته ضربات جوية في لبنان، إن طائرات مسيرة من نوع "إم كا" شنت ثلاث ضربات ولا يوجد جرحى ولكن أضرارا مادية فقط.

هذا ووعد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله بالرد المناسب على العدوان الإسرائيلي، بينما وصفهم رئيس الوزراء الحريري بالعدوان المجرد على سيادة لبنان.

كما أكد مجلس الأمن الأعلى اللبناني، بدوره، حق الشعب اللبناني في الدفاع عن نفسه ضد أي عدوان بكل الوسائل الممكنة.