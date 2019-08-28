المجلس الرئاسي الليبي ينفي بيانا حول استقالته ويؤكد اختراق حساباته

وأكد المركز الإعلامي لحكومة "الوفاق" أن البيان الذي نشر منذ قليل ليس حقيقيا وأنه تم تزويره.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن الصفحة الرسمية اخترقت ونشر عليها البيان المزور.

يتبع...