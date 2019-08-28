إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

أغار الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، على شمال قطاع غزة، بدعوى إطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخا على الداخل الإسرائيلي.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق صاروخ أو قذيفة من داخل قطاع غزة على تلك المستوطنات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في خبرها المقتضب إن طائرات الجيش الإسرائيلي أغارت على موقع لحركة "حماس" شمال غزة.

שיגור מעזה ובהלה בעוטף, צה"ל תקף עמדת חמאסhttps://t.co/NtC1KLk8fC pic.twitter.com/XcxLEJHBMq — ynet עדכוני (@ynetalerts) August 28, 2019

وقالت القناة العبرية الـ"13" إنه سمع دوي صافرات الإنذار في بعض مستوطنات غلاف غزة، وأن الصاروخ الذي أطلق من داخل قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.

وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أنه ردا على إطلاق هذا الصاروخ، قام الجيش الإسرائيلي، على الفور، بالإغارة على نقطة تابعة لحركة حماس شمالي القطاع.