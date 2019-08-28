أول تعليق إسرائيلي على انتهاك طائرات مسيرة المجال الجوي اللبناني 

علق الجيش الإسرائيلي على سماع دوي إطلاق نار داخل الأراضي اللبنانية بعد تحليق طائرات مسيرة في الجنوب اللبناني.

نشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، حول إطلاق الجيش اللبناني النار على طائرات إسرائيلية مسيرة انتهكت الأجواء اللبنانية.

وقال أدرعي:

قبل قليل تم سماع دوي إطلاق نار داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة شهدت تحليق لطائرات مسيرة تابعة لجيش الدفاع. لقد استكملت الطائرات المسيرة مهمتها ولَم تقع أية أضرار.

قبل قليل تم سماع دوي اطلاق نار داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة شهدت تحليق لطائرات مسيرة تابعة لجيش الدفاع. لقد استكملت الطائرات المسيرة مهمتها ولَم تقع أي أضرار — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 28, 2019

كما نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، وثق من خلالها لحظة إطلاق الجنود اللبنانيين النار من أسلحتهم الشخصية باتجاه الطائرتَيْن المسيرين للجيش الإسرائيلي، فوق أجواء قرية العديسة في جنوب لبنان.

شاهدوا-

لحظة إطلاق الجنود اللبنانيين النار من اسلحتهم الشخصية,

باتجاه الطائرتَيْن المسيرين لجيش الدفاع الإسرائيلي، فوق أجواء قرية العديسة في جنوب #لبنان



תיעוד

ירי החיילים הלבנוניים מנשקם האישי, לעבר המזל"טים שחגו מעל הכפר עדייסה בדרום לבנון.

Video Via: @SuleimanMas1 pic.twitter.com/we3NFcAU14 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 28, 2019

وقال الجيش اللبناني، مساء اليوم، الأربعاء، إن طائرة إسرائيلية مسيرة "انتهكت المجال الجوي اللبناني الساعة 19:35 وإن الجيش فتح النار عليها وأجبرها على العودة".

وأضاف الجيش أن طائرة مسيرة ثانية انتهكت الأجواء اللبنانية ثم عادت إلى إسرائيل وأن قواته فتحت بعد ذلك النار على طائرة ثالثة.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أعلنت قيادة الجيش أنّ:

طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وقد تصدّى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت.

وأضاف "كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفر كلا لبعض الوقت، وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلّة".

وتابع الجيش "كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلقنا النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها".