سفارة إسرائيل بالقاهرة تعلق على رفض لاعب الجودو المصري مصافحة منافسه الإسرائيلي

وبحسب صفحة "إسرائيل بالعربية" عزف النشيد الإسرائيلي في مراسم توزيع الميداليات.

وأشارت الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى رفض اللاعب المصري محمد عبد العال، مصافحة اللاعب الإسرائيلي بعد المباراة، كما أشارت إلى رفض لاعب إيراني ملاعبته. وقالت الصفحة إن "على الرياضة أن تكون منفصلة عن السياسة".

من جانبها علقت السفارة الإسرائيلية في مصر على الواقعة، التي حدثت في أثناء البطولة المقامة في اليابان.

وقالت الصفحة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "بعد أربعين عاماً من السلام، وبعد عدد لا يُحصى من المصافحات توجه لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي إلى اللاعب المصري محمد عبد العال بعد تغلبه عليه في مباراة نصف النهائي من بطولة العالم للجودو مُتحلياً بالروح الرياضية، إلا أن عبد العال – المهزوم – انسحب من أمامه، رافضاً المصافحة بعد هزيمته".

لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي حصد الذهبية ببطولة الجودو العالمية. شاهدوا عزف نشيد إسرائيل الوطني في مراسم توزيع الميداليات.



لاعب مصري رفض مصافحته ولاعب إيراني رفض ملاعبته. على الرياضة أن تكون منفصلة عن السياسة pic.twitter.com/2wNhkvYUb6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 28, 2019

وأضافت الصفحة "من هنا نحب أن نبارك للاعبنا ساغي موكي فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجودو". وتابعت "إن الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوب".

وعلق عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإعلام العربي، على تصرف لاعب مصري عقب مباراة للجودو جمعته بآخر إسرائيلي.

بعد أربعين عاما من السلام وبعد عدد لا يحصى من المصافحات

توجه لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي إلى اللاعب المصري محمد عبد العال بعد تغلبه عليه في مباراة نصف النهائي من بطولة العالم للجودو متحلياً بالروح الرياضية إلا أن عبد العال–المهزوم–إنسحب من أمامه رافضاً المصافحة#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/rRWuObIgmO — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) August 28, 2019

ونشر جندلمان مقطع فيديو، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يظهر رفض اللاعب المصري محمد عبد العال مصافحة نظيره الإسرائيلي ساغي موكي.

وكتب جندلمان أن "لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم".

بالفيديو: لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير هرب من البساط.



هناك سلام بين البلدين. رفض المصافحة من قبل المصري ليس إلا إساءة لسمعة مصر في الرياضة العالمية. pic.twitter.com/6H46bGOCLu — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 28, 2019

وأضاف "ساغي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير هرب من البساط".

وتابع "هناك سلام بين البلدين. رفض المصافحة من قبل المصري ليس إلا إساءة لسمعة مصر في الرياضة العالمية".