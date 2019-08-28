المجلس الانتقالي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أيام في المحافظات الجنوبية باليمن

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في محافظات جنوب اليمن لمدة ثلاثة أيام.

قالت ألوية الإسناد والدعم على موقعها إن "القائد العام عبد الرحمن شيخ، أعلن حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة، والأحكام العرفية العسكرية".

ودعا الإعلان "المتورطين في أحداث عدن إلى تسليم أنفسهم فوراً تجنبا للأحكام العسكرية القاسية".

قوى الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية تعلن ....

1_ اعلان حالة الطوارى القصوى لمدة 72 ساعة

2- اعلان الأحكام العرفية العسكرية

3- على كل المتورطين في احداث عدن تسليم أنفسهم فورا تجنبا للأحكام العسكرية القاسية



القائد العام / عبدالرحمن شيخ

https://t.co/B6lkmsK6P8 — ألوية الإسناد والدعم alhezammedia (@alhezammedia) August 28, 2019

في سياق متصل، ظهر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، بصور على حسابه في "تويتر" وفيديو مصور وهو يتجول في مطار عدن الدولي، الذي أعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق اليوم، السيطرة عليه.

هاني بن بريك من ارض عدن الان

نحن هنا اين انتم



يوتيوبhttps://t.co/H7gkXllPpu — ألوية الإسناد والدعم alhezammedia (@alhezammedia) August 28, 2019

هذا وكان الجيش اليمني الموالي لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد أعلن في وقت سابق استعادة السيطرة على مطار عدن من قوات المجلس الجنوبي الانتقالي المدعومة من الإمارات.