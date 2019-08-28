مراسل سبوتنيك: الجيش السوري يسيطر على بلدة (الخوين) بريف إدلب الجنوبي الشرقي

واصل الجيش السوري تقدمه مساء اليوم منتزعاً السيطرة على بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال مراسل سبوتنيك في ريف إدلب أن وحدات من الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدة الخوين شرق مدينة التمانعة جنوب شرق إدلب بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

يتبع...