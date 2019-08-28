كيف يرى ضاحي خلفان حكم آل سعود في المملكة والخليج؟

رد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموه، حيث اعتبروه يسيء للملكة العربية السعودية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا هاشتاج "ضاحي خلفان يسيء للسعودية"، ردا على تغريدة نسبت إليه، ولكن نائب رئيس شرطة دبي تبرأ منها بعد ذلك.

وعبر ضاحي خلفان عن حبه للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، ورأى أن حكم آل سعود للمملكة هو "صمام الأمان" بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليج.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "من يطعن في حبي للمملكة حكومة وشعبا هو حر.. لكن أمن المملكة في عيوني ...واعتبر أن حكم آل سعود للمملكة العربية السعودية هو صمام الأمان للخليج كله".

من يطعن في حبي للمملكة حكومة وشعبا هو حر..لكن أمن المملكة في عيوني ...واعتبر أن حكم آل سعود للمملكة العربية السعودية هو صمام الأمان للخليج كله.

فقط اعلموا أنني لا اقول هذا مجاملة فانا لست في حاجة لأحد...اطال الله بعمر محمد بن راشد وحكام الامارات..وقائدنا المغوار محمد بن زايد. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 28, 2019

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "فقط اعلموا أنني لا أقول هذا مجاملة فأنا لست في حاجة لأحد...أطال الله بعمر محمد بن راشد وحكام الإمارات.. وقائدنا المغوار محمد بن زايد".

وكان ضاحي خلفان هاجم الحكومة اليمنية حيث قال في تغريدة على موقع تويتر، " الوقوف مع هادي، وقوف مع من لا يليق بحكم اليمن، هذا الأمر ينبغي ألا يغيب عن التحالف".

الوقوف مع هادي وقوف مع من لا يليق بحكم اليمن....هذه ينبغي الا تغيب عن التحالف..فذا آمنتم بهذه المقولة..فمعنى الشرعية المزعومة له كلام انتهى ..عفا عليها الزمن. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2019

كما أبدى خلفان تأييده للمجلس الانتقالي اليمني في الجنوب وهو ما جعل نائب رئيس شرطة دبي يتعرض لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما أيده في ذلك آخرون.