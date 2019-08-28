"أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ كروز على مطار "أبها" السعودي

قال متحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، "إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخ كروز من نوع قدس1 المجنح على مطار أبها السعودي الدولي".