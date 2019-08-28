اليمن.. مجلس نواب صنعاء يقر رفع الحصانة البرلمانية عن 35 عضوا

أقر مجلس النواب اليمني في صنعاء، اليوم الأربعاء، رفع الحصانة عن 35 من أعضائه، على خلفية تلبيتهم الدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأعضاء المجلس في العاشر من أبريل/ نيسان الماضي، للانعقاد خارج مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن.