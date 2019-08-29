أول تعليق من الجيش الليبي على بيان الاستقالة المنسوب للمجلس الرئاسي

أصدر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي أول تعليق على أزمة البيان المنسوب للمجلس الرئاسي والذي نُشر على صفحته بتوتير.

ونقلت صحيفة "المتوسط" الليبية عن المركز بيانا، قال فيه إنه "قد يكون نفي السراج صحة البيان وتأكيد اختراق الحسابات الخاصة بالحكومة الغير شرعية جاء بناءا على ضغط من الميليشيات السياسية والإسلامية وبعض قادة المجموعات الإرهابية والإجرامية بطرابلس".

وتابع المركز في بيانه:

الضغوط دفعت السراج للتراجع عن قرار التنازل المؤلم على حسب قوله الذي تحدث به في اجتماع مغلق نشر منه مقطع منقوص.

وكان مصدر في المركز الإعلامي لحكومة "الوفاق" قد نفى ما نشر بشأن تسليم المهام للحكومة المؤقتة، وأكد أن البيان الذي نشر منذ قليل ليس حقيقيا وتم تزويره.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن الصفحة الرسمية اخترقت ونشر عليها البيان المزور.

وجاء في البيان "المفبرك": "إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يجد نفسه مضطرا أمام مسؤوليته التاريخية أمام الله والشعب لتقديم استقالته من مهامه رئيسا وأعضاء، وذلك لحقن دماء الليبيين، ومنع تغول الجماعات المسلحة، التي ارتبط بعضها بالإرهاب والتطرف وعصابات سرقة المال العام".

وتابع هذا البيان: "إن المجلس يعلن في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة تسليم مقاليد المهام التنفيذية للحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة السيد عبد الله الثني، كما يعلن تسليمه لما سعى إليه من ترتيبات أمنية للقوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر".