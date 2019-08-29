السيسي يقر إلغاء التأشيرات بين مصر وأذربيجان لبعض الفئات

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتفاقا بين مصر وأذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات السفر لبعض الفئات.

وقالت الجريدة الرسمية المصرية إن "السيسي أصدر القرار رقم 541 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، والموقّع في باكو بتاريخ 24-5-2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق"، بـحسب صحيفة "اليوم السابع".

وصرح السفير المصري في أذربيجان عادل إبراهيم لـRT، بأن "هذه الخطوة جيدة وهي إجراء من شأنه تسهيل حركة المسؤولين، كما أنه يعطي المرونة في التعامل بين الدولتين ويوفر الجهد والوقت ويعكس رغبة الدولتين في تطوير العلاقات الثنائية".

ونوه إبراهيم بأن مصر تسمح لرعايا أذربيجان بدخول منتجع شرم الشيخ دون تأشيرة مسبقة في إطار الرحلات السياحية المنظمة، وأن هناك خط طيران مباشر بين شرم الشيخ وباكو. وأضاف: "كممثلين للدبلوماسية المصرية نعمل على أن يتمكن المصريون من الحصول على تأشيرة دخول أذربيجان أون لاين أسوة بمواطني دول أخرى".

في سياق آخر، كان مصدر دبلوماسي في باكو، قد صرح بأنه سيتم إلغاء نظام التأشيرات بين أذربيجان وتركيا اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول.

وألغت أنقرة عام 2007 من جانب واحد نظام التأشيرات لمواطني أذربيجان. في الوقت الحالي، تبلغ مدة الإقامة بدون تأشيرة للمواطنين الأذربيجانيين في تركيا 30 يوما.