اندلاع حريق ضخم قرب شركة نفط الشمال في كركوك... صور

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لقسم السلامة الصناعية والإطفاء في شركة نفط الشمال، اليوم الخميس، من السيطرة على الحريق الذي نشب في الحشائش بعد العاصفة الترابية التي ساعدت على انتشاره قرب محطات التركيز القديم ومصفى كركوك