بعد تلقيه رسالة شفوية من الملك سلمان وولي عهده... أمير الكويت يبعث رسالة خطية لأمير قطر

جاء ذلك بعد أقل من يوم من استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان صباح أمس الأربعاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والوفد المرافق له.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، نقل الوفد إلى أمير الكويت رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضمنتا خالص تهانيه بتعافي سموه رعاه الله من العارض الصحي، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.
سمو أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم.— المجلس (@Almajlliss) August 29, 2019
▪️الرئيس الغانم يسلم أمير قطر رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه. pic.twitter.com/lh1c7eKaGi
وأضاف الوكالة الرسمية أن أمير الكويت حمل الوفد السعودي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية، "سائلا الله أن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين".
بدورها، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل في قصر بيان اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الذي نقل لأمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحيات وتقدير أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتهنئتهما لسموه بعد تجاوزه للعارض الصحي".
وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان أمير دولة #الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي.#واس pic.twitter.com/aCww8GqVTu— واس (@spagov) August 28, 2019
وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)