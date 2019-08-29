مقاتلات سورية تستهدف مواقع المسلحين على جانبي الطريق الدولي

شنت مقاتلات حربية غارات على مواقع التنيظمات الإرهابية في أرياف إدلب، وشملت جانبي الطريق الدولي بين حلب وحماة، فيما حققت وحدات من الجيش السوري تقدما على محور ريف إدلب الجنوبي ليل أمس الأربعاء.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية أن الجيش السوري وسع استهداف مواقع "جبهة النصرة" على طول جانبي الطريق الدولي الذي يربط خان شيخون جنوب إدلب، بحلب، وذلك وفق خطة محكمة وبموجب بنك أهدافه الدقيق والشامل.

أفاد مصدر ميداني للصحيفة أن الطيران الحربي للجيش السوري نفذ أمس، ضربات جوية طالت العديد من مستودعات الإرهابيين ومراكز التحكم والسيطرة الخاصة بهم، بالإضافة إلى تحصيناتهم وخطوط دفاعهم على الطريق السريع الذي يربط حماة بحلب، والذي كان من المفترض أن تخليه الجماعات الإرهابية قبل حلول العام الجاري، استناداً إلى اتفاق "سوتشي".

وأشار المصدر إلى أن الغارات استهدفت بنك الأهداف الذي يتوزع في التمانعة والتح والدير الشرقي والدير الغربي وتلمنس وكفر سجنة وجرجناز ومعر حرمة ومعرة النعمان وسراقب ومعر شورين وحاس ورحايا وكفر نبل وغيرها من الأهداف، ولاسيما الواقعة على طريق حلب والضفة الشرقية منه.

وذكرت مصادر إعلامية أن سلاح الجو السوري والروسي شن غارات مستهدفا مواقع المسلحين في أرياف المعرة ومدينة سراقب على الطريق الدولي والواقعات في محافظة إدلب، ونقلت أن سلاح الجو استهدف أمس الأربعاء النفطة التركية المتمركزة في مغر المير.

وبحسب المصادر نفسها، شملت الاستهدافات غارات للطيران الحربي على مواقع المسلحين في بلدة التح في ريف إدلب الجنوبي. وبلدة "معصران" بريف إدلب الجنوبي الشرقي وعلى أطراف بلدة مشون بجبل الزاوية. ومواقع وتحصينات في أطراف بلدتي الغدفة ومعصران بريف إدلب الشرقي وكذلك بلدة معرشمارين وجرجنار، ومدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي. وعلى تلال الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.

وواصل الجيش السوري تقدمه مساء أمس الأربعاء منتزعا السيطرة على بلدة الخوين في ريف إدلب الجنوب الشرقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، إن وحدات من الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدة الخوين، شرق مدينة التمانعة جنوب شرقي إدلب، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.