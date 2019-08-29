إسرائيل تكشف الشخصيات المسؤولة عن مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان

كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة حول ما أسماه بـ"مشروع الصواريخ الدقيقة" في لبنان.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، جاء فيها أن إسرائيل تكشف عن الشخصيات المسؤولة عن مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

وقال أدرعي:

مشروع إيراني يهدد أركان الدولة اللبنانية ويدار بسرية تامة من قبل حزب الله. سنكشف اليوم تفاصيل مهمة عن المشروع الذي قد يهدد الحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

#إسرائيل تكشف عن الشخصيات المسؤولة عن مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان. مشروع إيراني يهدد أركان الدولة اللبنانية ويدار بسرية تامة من قبل حزب الله. سنكشف اليوم تفاصيل مهمة عن المشروع الذي قد يهدد الحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان. #إيران_تورط_لبنان pic.twitter.com/ZgLyRKipEI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 29, 2019

وتابع:

بين السنوات 2013-2015 وفي ظل الحرب الأهلية في سوريا، بدأت إيران بمحاولات لنقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى منظمة حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية. وتم إحباط معظم هذه المحاولات بضربات تم إسنادها إلى إسرائيل حيث لم يتمكن حزب الله من الحصول على هذه الصواريخ.

#عاجل بين السنوات 2013-2015 وفي ظل الحرب الأهلية في #سوريا بدأت #إيران بمحاولات لنقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى منظمة #حزب_الله في #لبنان عبر الأراضي السورية.

تم احباط معظم هذه المحاولات في ضربات تم اسنادها الى #إسرائيل حيث لم يتمكن حزب الله من الحصول على هذه الصواريخ. pic.twitter.com/mhzlvqKUyJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 29, 2019

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في الفترة الأخيرة تسعى إيران و"حزب الله" لتسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من خلال محاولة لإنشاء مواقع إنتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة مناطق.

وزاد أدرعي، قائلا:

نظرًا لإخفاقات إيران وحزب الله في هذا المجال، قررت إيران في عام 2016 إحداث تغيير جوهري في طرق عملها، عدم نقل صواريخ كاملة، وإنما الانتقال إلى تحويل صواريخ قائمة إلى صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية وذلك من خلال نقل مواد تدقيق من إيران بالإضافة إلى صواريخ من سوريا.

في الفترة الأخيرة تسعى #ايران و #حزب_الله لتسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من خلال محاولة لإنشاء مواقع انتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة مناطق. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 29, 2019

فيما كشف أدرعي عن الشخصيات الإيرانية واللبنانية التي تقود مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان بقيادة إيران، وعلى رأسهم العميد محمد حسين زادة حجازي، قائد فيلق لبنان في قوة القدس، الذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة. وأوضح أنه ضابط رفيع المستوى في الحرس الثوري الذي يعمل مباشرة تحت قائد فيلق القدس قاسم سليماني. كجزء من مهمته يقود القوات الإيرانية المعتمدة بشكل دائم في لبنان.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

العميد علي أصغر نوروزي، رئيس الهيئة اللوجستية في الحرس الثوري المسؤول عن نقل المواد والمعدات اللوجستية من إيران إلى سوريا ومن هناك إلى مواقع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

سرتيب (عميد) محمد حسين زادة حجازي- قائد فيلق لبنان في قوة القدس الذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة. يعتبر ضابط رفيع المستوى في #الحرس_الثوري الذي يعمل مباشرة تحت قائد فيلق القدس #قاسم_سليماني. كجزء من مهمته يقود القوات الإيرانية المعتمدة بشكل دائم في #لبنان. #إيران_تورط_لبنان pic.twitter.com/1gS6MeZW9t — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 29, 2019

وقال أدرعي:

العقيد مجيد نواب، المسؤول التكنولوجي للمشروع، والذي يعمل تحت توجيهات فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني. يعتبر مهندساً خبيرًا في مجال صواريخ أرض أرض، ويشرف على الجوانب التكنولوجية للمشروع. يتابع ويشرف بشكل فعال على مواقع مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

#عاجل سرتيب (عميد) على أصغر نوروزي – رئيس الهيئة اللوجوستية في #الحرس_الثوري المسؤول عن نقل المواد والمعدات اللوجستية من #ايران الى #سوريا ومن هناك الى مواقع الصواريخ الدقيقة في #لبنان. #إيران_تورط_لبنان pic.twitter.com/LT5EkLbEnR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 29, 2019

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

فؤاد شكر، من كبار قادة حزب الله، والذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة في التنظيم. يعتبر مستشارًا كبيرًا للأمين العام لحزب الله وعضو الهيئة العليا في حزب الله (مجلس الجهاد). يندرج شكر في قائمة المطلوبين لدى وزارة الخارجية الأمريكية.

#عاجل فؤاد شكر-من كبار قادة #حزب_الله والذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة في التنظيم.يعتبر مستشارًا كبيرًا للأمين العام لحزب الله وعضو الهيئة العليا في حزب الله- مجلس الجهاد.يندرج شكر في قائمة المطلوبين لدى وزارة الخارجية الأمريكية pic.twitter.com/NMR2dLtq3D — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 29, 2019

وسبق أن وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اتهاما للحكومة الإيرانية بأنها تعمل على تكثيف جهودها لإقامة مصانع صاروخية دقيقة لمقاتلي "حزب الله" في لبنان.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش الإسرائيلي اتهم، اليوم الخميس، الحكومة الإيرانية بتكثيف جهودها لمساعدة "حزب الله" اللبناني على إقامة منشآت للصواريخ دقيقة التوجيه في لبنان.