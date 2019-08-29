Widgets Magazine
تسجيل
17:40 29 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

    إسرائيل تكشف الشخصيات المسؤولة عن مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    3 0 0

    كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة حول ما أسماه بـ"مشروع الصواريخ الدقيقة" في لبنان.

    كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، جاء فيها أن إسرائيل تكشف عن الشخصيات المسؤولة عن مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان. 

    وقال أدرعي:

    مشروع إيراني يهدد أركان الدولة اللبنانية ويدار بسرية تامة من قبل حزب الله. سنكشف اليوم تفاصيل مهمة عن المشروع الذي قد يهدد الحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

    وتابع:

    بين السنوات 2013-2015 وفي ظل الحرب الأهلية في سوريا، بدأت إيران بمحاولات لنقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى منظمة حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية. وتم إحباط معظم هذه المحاولات بضربات تم إسنادها إلى إسرائيل حيث لم يتمكن حزب الله من الحصول على هذه الصواريخ.

    وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في الفترة الأخيرة تسعى إيران و"حزب الله" لتسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من خلال محاولة لإنشاء مواقع إنتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة مناطق.

    وزاد أدرعي، قائلا:

    نظرًا لإخفاقات إيران وحزب الله في هذا المجال، قررت إيران في عام 2016 إحداث تغيير جوهري في طرق عملها، عدم نقل صواريخ كاملة، وإنما الانتقال إلى تحويل صواريخ قائمة إلى صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية وذلك من خلال نقل مواد تدقيق من إيران بالإضافة إلى صواريخ من سوريا.

    فيما كشف أدرعي عن الشخصيات الإيرانية واللبنانية التي تقود مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان بقيادة إيران، وعلى رأسهم العميد محمد حسين زادة حجازي، قائد فيلق لبنان في قوة القدس، الذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة. وأوضح أنه ضابط رفيع المستوى في الحرس الثوري الذي يعمل مباشرة تحت قائد فيلق القدس قاسم سليماني. كجزء من مهمته يقود القوات الإيرانية المعتمدة بشكل دائم في لبنان. 

    وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

    العميد علي أصغر نوروزي، رئيس الهيئة اللوجستية في الحرس الثوري المسؤول عن نقل المواد والمعدات اللوجستية من إيران إلى سوريا ومن هناك إلى مواقع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

    وقال أدرعي:

    العقيد مجيد نواب، المسؤول التكنولوجي للمشروع، والذي يعمل تحت توجيهات فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني. يعتبر مهندساً خبيرًا في مجال صواريخ أرض أرض، ويشرف على الجوانب التكنولوجية للمشروع. يتابع ويشرف بشكل فعال على مواقع مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان. 

    وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

     فؤاد شكر، من كبار قادة حزب الله، والذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة في التنظيم. يعتبر مستشارًا كبيرًا للأمين العام لحزب الله وعضو الهيئة العليا في حزب الله (مجلس الجهاد). يندرج شكر في قائمة المطلوبين لدى وزارة الخارجية الأمريكية.

    وسبق أن وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اتهاما للحكومة الإيرانية بأنها تعمل على تكثيف جهودها لإقامة مصانع صاروخية دقيقة لمقاتلي "حزب الله" في لبنان.

    وأفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش الإسرائيلي اتهم، اليوم الخميس، الحكومة الإيرانية بتكثيف جهودها لمساعدة  "حزب الله" اللبناني على إقامة منشآت للصواريخ دقيقة التوجيه في لبنان.

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي يتهم إيران بمساعدة "حزب الله" لإقامة مصانع للصواريخ الدقيقة
    خبير عسكري: حزب الله يمتلك منظومة لم يعلن عنها... هل تحدث مفاجأة في الحرب؟
    إعلام: إسرائيل ترفض عرض "الانتقام المحدود" من "حزب الله"
    صحيفة إسرائيلية: هجوم الضاحية الجنوبية دمر جهازا خطيرا لـ"حزب الله"
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, إيران, قاسم سليماني, فيلق القدس, حزب الله
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صاحبة أكبر عدد من الـ بيرسينغ، إلياين دافيدسون من البرازيل، 2004
    فلسطين ولبنان من ضمنها... الفعاليات الأكثر إثارة دخلت موسوعة "غينيس"
    البنتاغون: لا نبحث عن مشاكل مع إيران
    البنتاغون: لا نبحث عن مشاكل مع إيران
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك