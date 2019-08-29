تصفية "والي بغداد" في تنظيم "داعش" وأسر حمايته غربي العراق

أفادت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، عن مقتل "والي بغداد" في تنظيم " داعش " الإرهابي وأسر 6 من عناصر حمايته .

وجاء في بيان بموقع الحشد الشعبي "إن قوة من اللواء 18 في الحشد الشعبي تمكنت خلال عملية نوعية من قتلِ الإرهابي المدعو(عبد السلام حمد حمود الملقب ابو نور) الذي يشغل منصب ما يسمى بـ"والي بغداد" بتنظيم "داعش" الإرهابي وأسرِ ستةٍ من افرادِ حمايتِهِ واصابة معاونهِ قبل ان يفجر نفسه.

وأضاف البيان، أنه "تم ارسالُ جثثِ القتلى إلى قيادةِ العملياتِ المشتركة، لفحصها وتأكيدِ هويات المقتولين وبعد التحقيق واعتراف الإرهابيين الأسرى تبين ان من بين القتلى ما يسمى بوالي بغداد".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.