"تكتسب أهمية خاصة"... الكويت تعلن رسميا عن زيارة للرئيس المصري

قال السفير الكويتي في القاهرة، محمد الذويخ، اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، السبت المقبل، تجسد العلاقات الثنائية الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود.

وشدد السفير الكويتي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية، على أن هذه العلاقة الفريدة في ملامحها جسدت بأحداثها وتطورها قصة نجاح كبيرة؛ بحسب بوابة "الأهرام".

وتابع محمد الذويخ، قائلا:

ويحق لنا أن نفخر بها وأن نقدمها للعالم كنموذج على وحدة الهدف وصدق التوجه والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار.

وأكد أن هذه العلاقات الأخوية الوثيقة استقرت جيلا بعد جيل مستندة على إرث ثمين وأساس متين للتعاون والتفاهم، إزاء كافة القضايا المطروحة .

وقال السفير الذويخ إن زيارة الرئيس السيسي لبلده الثاني الكويت، تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العديدة التي تحيط بالمنطقة، وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور للخروج برؤية مشتركة، مؤكدا صدق الرغبة المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.