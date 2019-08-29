ناطق "أنصار الله" يطالب بتسريع التسوية السياسية في اليمن

التقى رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، بمبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، في العاصمة العمانية مسقط، وأكد الاثنان على ضرورة الإسراع في التسوية السياسية الشاملة.

جاء في بيان عبد السلام أنه جرى خلال اللقاء متابعة نتائج الزيارة إلى موسكو الشهر الماضي، المتعلقة بأفق التسوية السياسية في اليمن برعاية الأمم المتحدة؛ بحسب قناة "الميادين".

وأكد اللقاء أن الحرب دخلت أطواراً أكثر تعقيداً على اليمن والمنطقة، واستمرارها يزيد الأوضاع سوءاً، مشدداً على ضرورة التسريع في التسوية السياسية الشاملة.

وعقب لقائه بوغدانوف في موسكو، الشهر الماضي، أكد عبد السلام استلام رؤية روسية في مسألة أمن الخليج واليمن. وأتى اللقاء حينها في سياق بحث الأفق السياسي للحرب.

وفي السياق نفسه، أصدر مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أمس الأربعاء، قرارا بشأن المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "المسيرة نت".

وتكون القرار من (8) مواد تضمنت الأهداف والمهام والاختصاصات والإطار المرجعي لعمل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي.