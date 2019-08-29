المشاركة الأكبر في تاريخه... 1700 شركة عربية وأجنبية بمعرض دمشق الدولي

وأضاف الفاكياني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أنه:
وتعليقاً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول المشاركة في معرض دمشق الدولي قال الفاكياني: "واضح للعيان أن هناك زيادة كبيرة في عدد الشركات المشاركة في الدورة الحالية من معرض دمشق الدولي بزيادة بلغت /500/ شركة عربية وأجنبية عن دورة العام الماضي 2018 وهذا يشكل دليلاً على أن المعرض سيكون متميزاً برغم كل التهديدات والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية".
وحول المشاركة الروسية في دورة هذا العام من المعرض قال مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية: "دائماً كانت المشاركات الروسية متميزة في دورات معرض دمشق الدولي الماضية" مضيفاً أن "المساحات المحجوزة للشركات الروسية بلغت هذا العالم /500/ متر مربع تضم العديد من الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعة والمواد الغذائية وإعادة البناء والإعمار".
وتابع: "سيكون هناك لقاءات وندوات واجتماعات بين رجال الأعمال السوريين ورجال الأعمال العرب والأجانب ومن ضمنهم رجال الأعمال الروس".
وافتتحت مساء أمس الدورة الحادية والستين من معرض دمشق الدولي برعاية الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة المعارض والأسواق الدولية على مطار الدولي.
وحضر الافتتاح كبار المسؤولين السوريين ورؤساء وممثلي الوفود العربية والأجنبية ورجال الأعمال السوريين وأعضاء السلك الدبلوماسي العرب والأجانب العاملين في دمشق وحشد كبير من المدعوين والإعلاميين.
وجاءت دورة هذا العام تحت شعار "من دمشق إلى العالم" وتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي قصير عن تاريخ معرض دمشق الدولي منذ انطلاقته ولوحات مسرحية راقصة قدمتها فرقة آرام للمسرح الراقص وفرقة أوركسترا أورفلوس وايستم الإيرانية وكورال جرحى الجيش إلى جانب عدد من الأغنيات التي قدمتها فرق وفنانون من جمهورية روسيا الاتحادية.
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