المشاركة الأكبر في تاريخه... 1700 شركة عربية وأجنبية بمعرض دمشق الدولي

قال مدير مؤسسة المعارض والأسواق الدولية غسان الفاكياني إن معرض دمشق الدولي في دورته الحالية يشهد أكبر مشاركة في تاريخ المعرض منذ عام 1954، حيث بلغ عدد الدول المشاركة /38/ دولة عربية وأجنبية.

وأضاف الفاكياني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أنه:

خلال أيام المعرض "سيكون هناك بوابة للإعلاميين والدبلوماسيين ورجال الأعمال والعارضين وعدد أكبر من بوابات الدخول فضلاً عن وجود مرآب يتسع لـ/10/ آلاف سيارة وزيادة في لوحات الدلالة الإلكترونية والرقمية والعادية وترقيم لجميع الأجنحة والمساحات المحجوزة وإضاءة لكامل مدينة المعارض" مشيراً إلى أن زيارة المعرض تبدأ من الساعة الخامسة مساء وتنتهي في الساعة الحادية عشرة ليلاً.

وتعليقاً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول المشاركة في معرض دمشق الدولي قال الفاكياني: "واضح للعيان أن هناك زيادة كبيرة في عدد الشركات المشاركة في الدورة الحالية من معرض دمشق الدولي بزيادة بلغت /500/ شركة عربية وأجنبية عن دورة العام الماضي 2018 وهذا يشكل دليلاً على أن المعرض سيكون متميزاً برغم كل التهديدات والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية".

وحول المشاركة الروسية في دورة هذا العام من المعرض قال مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية: "دائماً كانت المشاركات الروسية متميزة في دورات معرض دمشق الدولي الماضية" مضيفاً أن "المساحات المحجوزة للشركات الروسية بلغت هذا العالم /500/ متر مربع تضم العديد من الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعة والمواد الغذائية وإعادة البناء والإعمار".

© Sputnik . Mohammed Al Najem معرض دمشق الدولي الدورة 61

وتابع: "سيكون هناك لقاءات وندوات واجتماعات بين رجال الأعمال السوريين ورجال الأعمال العرب والأجانب ومن ضمنهم رجال الأعمال الروس".

وافتتحت مساء أمس الدورة الحادية والستين من معرض دمشق الدولي برعاية الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة المعارض والأسواق الدولية على مطار الدولي.

© Sputnik . Mohammed Al Najem معرض دمشق الدولي الدورة 61

وحضر الافتتاح كبار المسؤولين السوريين ورؤساء وممثلي الوفود العربية والأجنبية ورجال الأعمال السوريين وأعضاء السلك الدبلوماسي العرب والأجانب العاملين في دمشق وحشد كبير من المدعوين والإعلاميين.

© Sputnik . Mohammed al Najem معرض دمشق الدولي الدورة 61

وجاءت دورة هذا العام تحت شعار "من دمشق إلى العالم" وتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي قصير عن تاريخ معرض دمشق الدولي منذ انطلاقته ولوحات مسرحية راقصة قدمتها فرقة آرام للمسرح الراقص وفرقة أوركسترا أورفلوس وايستم الإيرانية وكورال جرحى الجيش إلى جانب عدد من الأغنيات التي قدمتها فرق وفنانون من جمهورية روسيا الاتحادية.