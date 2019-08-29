بعد تكريم رئيس وزراء الهند... محمد بن زايد يتلقى اتصالا من عمران خان

تلقى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مساء اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان، عمران خان.

وبحث محمد بن زايد وعمران خان خلال الاتصال الهاتفي، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وباكستان، وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة؛ بحسب صحيفة "الاتحاد".

وتطرق ابن زايد وخان إلى التطورات ومستجدات القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا أهمية تكثيف الجهود والمساعي لإرساء ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

#محمد_بن_زايد يقلد #رئيس_وزراء_الهند "#وسام_زايد " تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ويشهد إطلاق طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عاما لمولد " #المهاتما_غاندي "#وام pic.twitter.com/5oPJetb3sg — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 24, 2019

وفي السياق نفسه، قلد محمد بن زايد، السبت الماضي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند "وسام زايد"، الذي منحه رئيس الإمارات، خلال زيارته لأبو ظبي.

ويعد "وسام زايد" أعلى وسام تمنحه الإمارات العربية المتحدة لملوك ورؤساء وقادة الدول، ومنحه ابن زايد لمودي تقديرا وتثمينا لدوره في دعم علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يجمع البلدين الصديقين على كافة الأصعدة.

من جانبه، أعرب ناريندرا مودي، قبل مغادرته الإمارات، عن شكره وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على منحه "وسام زايد" الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية ملهمة، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من النمو والتطور الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل.

يشار إلى أن كل من الهند وباكستان تطالب بالسيادة على كامل المنطقة الجبلية في كشمير، كونها منطقة مقسمة بين البلدين.

وخاضت الدولتان حربين بسبب النزاع على كشمير. ويشعر كثير من المسلمين في جامو وكشمير بالاستياء الشديد منذ إعادة انتخاب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الذي تعهد حزبه "بهاراتيا جاناتا" بإنهاء الحكم الذاتي في الولاية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة.