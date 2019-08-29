Widgets Magazine
تسجيل
23:31 29 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    مدينة أبو ظبي

    مسؤول إماراتي: نمتلك استراتيجية لتصبح الإمارات الأفضل في العالم تعليميا

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف سامر السماحي، وكيل وزارة التعليم العالي الإماراتية، أن بلاده تمتلك استراتيجية لتصبح الإمارات الأفضل في العالم تعليميا.

    وقال السماحي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" "تسعى دوما الإمارات أن يكون لديها فرص لا متناهية سواء في السكن أو التجارة أو الاستثمار للجميع ولكافة الأعمار".

    برج خليفة في دبي
    © AFP 2019 / Giuseppe Cacace
    الوظائف الأكثر طلبا في الإمارات خلال العشر سنوات المقبلة
    وتابع المسؤول الإماراتي "وزير التعليم العالي (أحمد الهولي)، نحن دولة صغيرة لكن ذات همة كبيرة، لأن عمر الدولة صغير لكن لديها تحدي كبير".

    ومضى قائلا "الحكومة تمتلك رؤية لجعل الإمارات من أفضل الدول من ناحية التعليم، ولدى الحكومة توجه للاحتفال بآخر برميل نفط، حيث عند تصدير آخر برميل نفط أكون قد ساهمت في دوري وتعليمي واكتسب المعرفة التي تجعلني في سعادة".

    واستطرد "التعليم في الإمارات قطع أشواطا مختلفة لكن بشكل عام لدينا تطوير بشكل جذري سواء في التعليم المدرسي والتعليم الجامعي، ولدينا ايضا 76 جامعة معترف فيها من وزارة التربية والتعليم، وعدد كبير من الطلاب من جنسيات مختلفة وأساتذة الجامعات من جنسيات وخبرات مختلفة، وكذلك تم استقطاب أهم الخبرات العالمية، وكذلك لدينا جامعات عالمية قامت بفتح فروع لها في الإمارات جامعة نيويورك والسوربون".

    وقال السماحي إنه "يوجد أيضا جامعات محلية لها تقييم دولي متميز، وجامعات دولية متميزة تم افتتاحها بالإمارات"، مشيرا إلى أن "هذه مجرد بداية".

    وأوضح وكيل وزارة التعليم العالي الإماراتي أن بلاده تسعى للتعاون مع روسيا، حرصا على تبادل الكوادر من طلاب وأساتذة جامعات.

    وأردف "نحن حاليا في زياراتنا للجامعات  الروسية هنا، لتطوير العلاقات والتي كانت موجودة سابقا والبناء عليها، وكذلك بين القيادة السياسة هناك تقارب بين الدولتين والتعليم جزء من هذا التقارب  وزيادة اعداد الطلاب واستثمار هذا التقارب".

    واستمر "الإمارات بها 200 جنسية، والفرصة للجميع أن يتعلم فيها، ويفتح جامعة وبها فرص استثمارية وتعليمية وفرص جميلة للجميع".

    واستطرد "ادعو الجامعات  الروسية التقارب من جامعات الإمارات، حتى وإن لم يتم افتتاح فرع نود التقارب ولدينا جامعات ذات تصنيف عالمي  ويوجد تخصصات مختلفة  في الطب والهندسة وانفتاح نحو الآخر، سواءا بالشرق او في الغرب، ونود التعامل مع الجميع، حيث يوجد في روسيا العلوم الاساسية قوية، كالفيزياء والرياضيات، للاستفادة من الخبرات التي لديهم  والتعاون معهم".

     وأوضح "نركز بالطبع في روسيا على مهارات التعليم المهني  التقني، والإمارات ابدت اهتمام على التركيز على التعليم المهني والتقني منذ سنوات طويلة".

    انظر أيضا:

    ضاحي خلفان يعلن مفاجأة لأول مرة: الإمارات رفضت قتل الحوثي
    مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: نفتخر بالتعاون الروسي الإماراتي
    الإمارات تصدر بيانا عاجلا بشأن غاراتها الجوية في عدن: دفاعا عن النفس
    الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات
    الكلمات الدلالية:
    الجامعات, التعليم, الحكومة الإماراتية, روسيا, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات المعرض على خلفية طائرة بيزنيس-جيت بيلاتوس بي إس-24 من سويسرا في المعرض الدولي ماكس 2019 في مطار جوكوفسكي
    الجميلات والطائرات في معرض "ماكس 2019"
    البنتاغون: لا نبحث عن مشاكل مع إيران
    البنتاغون: لا نبحث عن مشاكل مع إيران
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك