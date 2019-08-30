الإمارات ترغب باختبار الطائرة الروسية المسيرة "أوريون-إيه" على أراضيها

أعلن الجهاز الفيدرالي للتعاون العسكري التقني، اليوم الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت بطلب من أجل إجراء اختبار للطائرة المسيرة "أوريون-إيه" على أراضيها.