قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة

أعلنت وسائل الإعلام البلجيكية، اليوم الجمعة، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ألقت القبض على أهم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو يحمل الجنسية البلجيكية ويدعى أنور حدوشي والملقب بـ "جلاد داعش في الرقة".

وأفادت صحيفة "دي مورغن" البلجيكية اليومية، بأن المسلح محتجز الآن في سجن تابع لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد اعتقاله برفقة زوجته من قبل القوات الكردية".

وبحسب الصحيفة، فإن الإرهابي المحتجز متهم بقتل أكثر من 100 شخص في الرقة خلال سيطرة التنظيم الإرهابي على المدينة.

كما يشتبه مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي، في أن هذا المسلح قام بتمويل الهجمات الإرهابية في باريس وبروكسل.

وجاء في بيان الصحيفة أنه لا يزال مجهولاً حتى الآن في أي دولة ستتم محاكمة المسلح، في سوريا نفسها، أو في بلجيكا أو فرنسا.