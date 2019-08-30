اليمن... نجاة قائد الحزام الأمني في عدن من الاغتيال

تعرض قائد قوات الحزام الامني في العاصمة عدن وضاح عمر عبدالعزيز، اليوم الجمعة، لمحاولة اغتيال فاشلة في مديرية الشيخ عثمان.

وصرح مصدر أمني، لموقع "عدن 24" بأن محاولة الاغتيال كانت بعبوة ناسفة استهدفت طقم أمني لقائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن بالقرب من البنك العربي بجانب جولة القاهرة في مديرية الشيخ عثمان.

وبحسب المصدر فإن استهداف القائد وضاح عمر "وقع خلال منع عدد من البلاطجة من محاولة قطع للطريق العام في المنطقة وعند قدوم قوات الحزام بلحظات انفجرت العبوة ليصاب نتيجة ذلك خمسة من افراد الحراسات الشخصية للقائد وضاح عمر حيث تم نقلهم الى مستشفيات العاصمة".

وانفجرت عبوة ناسفة أخرى في جولة الكراع في مديرية دار سعد استهدفت قوات الحزام الامني وذلك اثناء تلك الحملة، مضيفا أنها لم تخلف إي خسائر بشرية او مادية.

يتبع...