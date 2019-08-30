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    قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017

    كاتب سياسي لبناني: حزب الله لم يحدد وقتا للرد على إسرائيل والمقاومة تنتقي هدفها

    © AP Photo / Syrian Central Military Media
    العالم العربي
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    وصف الإعلامي والكاتب السياسي، خليل نصر الله، تحديد "حزب الله" وقتا للرد على إسرائيل بأنها "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن "المقاومة ليست محكومة بتوقيت فهي لم تضع توقيتا منذ البداية حتى نتحدث عن تقديم أو تأخير للرد".

    وقال خليل نصر الله، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إن "التوقيت سيأتي في الوقت الذي تراه المقاومة مناسبا ربما يراعي ظروفا سياسية معينة وربما له حساباته العسكرية والتكتيكية".

    ولفت إلى أنه "من حديث الأمين العام لحزب الله فإن المقاومة تريد انتقاء هدف أو لديها أهداف تجبر الإسرائيلي على عدم المس بالمعاهدات مع لبنان"، معتقدا أن "المقاومة لن تقوم بعملية رد من أجل الرد بل يجب أن يجبر الإسرائيلي على الإلتزام بقواعد الاشتباك المعمول بها سابقا وأي رد لن يحقق هذه النقطة فإن المقاومة لن تقدم عليه".

    وزارة الخزانة الأمريكية
    © AFP 2019 / PAUL J. RICHARDS
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    وأكد أن "لا أحد يريد الحرب سواء كانت المقاومة في لبنان ولا حتى إسرائيل التي تهدد ليل نهار بالحرب"، مبينا أن "الإسرائيليين يمكن أن يذهبوا إلى حرب في حالة واحدة - وجود ضوء أخضر ومشاركة أمريكية في هذه الحرب"، موضحا أنه "في هذه الحالة نحن نتحدث عن الحرب الشاملة التي لن يُسمح لإسرائيل فيها أن تنفرد بطرف من المقاومة".

    وزادت حدة التوتر بعد أن اتهمت إسرائيل إيران بتكثيف الجهود الرامية لإقامة منشآت للصواريخ الدقيقة التوجيه لـ"حزب الله" في لبنان، وذلك في تحذير جديد لبيروت من أن الضربات الإسرائيلية المضادة قد تتصاعد.

    وإسرائيل و"حزب الله"، في حالة تأهب منذ استخدام طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في مطلع الأسبوع لمهاجمة ما وصفه مسؤول أمني في المنطقة بالهدف المتعلق بمشروع الحزب للصواريخ الدقيقة التوجيه.

    وحمل "حزب الله" إسرائيل مسؤولية الضربة وقال إنه سيرد عليها. ويتهم لبنان إسرائيل باختلاق ذرائع للعدوان عليه، وقالت صحيفة الرأي الكويتية إن "حزب الله" سيقوم بالرد خلال 72 ساعة.

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    الكلمات الدلالية:
    لبنان, حزب الله
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