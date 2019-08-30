الكويت تسير طائرة محملة بـ40 طنا من المواد الإغاثية إلى السودان

وصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم الجمعة، أول طائرة إغاثة من الجسر الجوي الكويتي، لنقل مساعدات إنسانية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إلى متضرري السيول والأمطار، التي ضربت السودان، مؤخرا.

القاهرة – سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن سفير الكويت لدى السودان، بسام القبندي، أن الطائرة تحمل على متنها 40 طنا من المواد الإغاثية العاجلة لمتضرري السيول والأمطار، مبينا أن طائرة ثانية ستصل أيضا إلى الخرطوم، يوم الاثنين المقبل.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، أعلنت، في وقت سابق، عن إقلاع طائرة الإغاثة الكويتية الأولى من الجسر الجوي لمساعدة متضرري الأمطار والسيول بالسودان

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، هلال الساير، في تصريح، "إن المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوداني الشقيق، تأتي استكمالا للدور الذي تقوم به الكويت للتخفيف من آثار هذه الكارثة، التي حلت بعشرات الآلاف من أبناء الشعب السوداني".

وأشار الساير، إلى أن الكارثة تسببت بأضرار للسكان والممتلكات، جسيمة تمثلت في تهدم منازل وتشريد العديد من سكان تلك المناطق؛ وأدت إلى وقوع خسائر فادحة في المرافق والخدمات العامة.

ووفقا لتقارير إخبارية، فإن عدة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب آخرون، قبل نحو أسبوعين، جراء أمطار غزيرة ضربت ولاية الجزيرة التي تقع جنوب ولاية الخرطوم في وسط السودان.

وتسببت الحالة المطرية في تكون السيول والفيضانات، وانهيار عدد من المنازل، بعد تأثر نحو 10 قرى بالأمطار الغزيرة.