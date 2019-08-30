السعودية تبدأ تنفيذ حظر التدخين في أماكن العمل

تعتزم وزارة العمل السعودية تنفيذ حزمة من القرارات، غدا السبت، أولها حظر التدخين في أماكن العمل.

قالت صحيفة "تواصل" إن القرارات المزمع تنفيذها كان قد اعتمدها الوزير أحمد بن سليمان الراجحي في وقت سابق لتنظيم سوق العمل في المملكة، ووجه ببدء تطبيقها اعتباراً من مطلع السنة الهجرية الجديدة 1441.

ويلزم قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل في الشركات والمؤسسات، أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حمايةً لسلامة وصحة العاملين والزوار وحفاظاً على الممتلكات والبيئة، على أن تخضع المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها.

وكانت مدينة الملك فهد الطبية، قد أصدرت تحذيرا لمستخدمي السجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنهم يواجهون مخاطر صحية.

ولفتت إلى أن السجائر الإلكترونية، عبارة عن جهاز يسمح باستنشاق النيكوتين على هيئة بخار، بدلًا من الدخان، مشيرة إلى أنها تقوم بتسخين السائل المحتوي على النيكوتين والمنكهات والمواد الكيميائية الأخرى.

وتابعت "النيكوتين يتسبب في رفع ضغط الدم، وإفراز هرمون الأدرينالين، كما يزيد معدل ضربات القلب واحتمالية الإصابة بنوبة قلبية، عندما يتم استنشاقه".

وقالت إن السجائر الإلكترونية تمثل خطورة كبيرة على الحوامل والأجنة، وتؤدي إلى إدمان مادة النيكوتين،، حيث تعرقل تطور وبناء الدماغ عند الأجنة، ويمكن أن تؤدي للإصابة بمرض رئوي نادر يُسمى التهاب القصيبات المسدودة.

وأضافت "نصف ساعة رياضة يوميا تقلل حدة الرغبة في التدخين، كما يمكن طلب المساعدة الطبية للتعرف على بدائل النيكوتين للجسم بصورة مؤقتة، إضافة إلى أن الدعم المعنوي يكون عامل حفز في هذه الحالة".

وأعلن مسؤولون أمريكان، إن أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، التي وقعت بسبب مرض خطير في الجهاز التنفسي.