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19:50 30 أغسطس/ أب 2019
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    حسين عبد اللهيان

    مسؤول إيراني يهاجم وزير خارجية البحرين بسبب تأييده الغارات الإسرائيلية

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    شن حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، هجوما شرسا على وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة.

    وقال عبد اللهيان، في تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر: "وزير خارجية البحرين، الذي بات الناطق الرسمي للكيان اللقيط، وفي إجراء مخز، أعلن دعمه للعدوان العسكري الصهيوني على 4 دولة عربية، هي العراق ولبنان واليمن وسوريا".

    © AP Photo / Andrew Caballero-Reynolds
    "تغريدة" لوزير خارجية البحرين تثير أزمة مع العراق
    وتابع قائلا "آل خليفة باتوا بعيدين جدا عن شعب البحرين، لدرجة أنهم ركبوا سفينة إسرائيل الغاصبة والمهزومة".

    ونشر المسؤول الإيراني تغريدته مرفقة بصورة لعاهل البحرين بجانبه العلمين البحريني والإسرائيلي.

    وكان وزير خارجية البحرين، قد فجر حالة من الجدل بتصريحاته، التي اعتبر فيها توجيه ضربات إلى إيران ووكلائها، دفاع عن النفس.

    وقال الدبلوماسي البحريني عبر حسابه على موقع "تويتر": "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس".

    ​وتابع وزير خارجية البحرين "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد اي تهديد او اعتداء".

    وتسببت تلك التغريدة في موجة جدل واسعة، خاصة بعدما أعلنت الخارجية العراقية رفضها وإدانتها تلك التصريحات.

    و​أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء "رفضها وإدانتها لما جاء في تغريدة وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بشأن ما سمتها الوزارة "الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة، وعلى الحشد الشعبي من العدو الصهيوني بذريعة الدفاع عن النفس".

    وقالت الوزارة في بيان إنّ "الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحلية والاتحادية)، والبشمركة، ومقاتلي العشائر للدفاع بكل شرف عن أراضينا المقدسة"، وأضافت أنه "قدم تضحيات كبيرة لتحرير مدن العراق، وهزيمة عصابات داعش الإرهابية".

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    الكلمات الدلالية:
    الغارات الإسرائيلية, إسرائيل, العراق, البحرين, إيران, البرلمان الإيراني, حسين عبد اللهيان
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