Widgets Magazine
تسجيل
23:05 30 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    الجيش السعودي على الحدود السعودية اليمنية

    حامل ملفات الحدود السعودية اليمنية... رئيسا للديوان الملكي السعودي

    © Sputnik . Stringer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الجمعة، جملة من الأوامر والقرارات الملكية، كان أبرزها تعيين فهد بن محمد العيسى، رئيسا للديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير.

    لكن السؤال المطروح، من هو العيسى؟ الذي تولى رئاسة الديوان الملكي السعودي.

    نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مجموعة من المعلومات، التي ترسم صورة كاملة عن رئيس الديوان الملكي الجديد.

    حامل ملفات اليمن

    ومن أبرز تلك المعلومات أن العيسى يوصف بأنه "حامل ملفات الحدود السعودية اليمنية".

    الملك سلمان بن عبد العزيز
    © AFP 2019 / BANDAR AL-JALOUD
    بعضها يخص الديوان الملكي... الملك سلمان يصدر قرارات جديدة
    وحصل العيسى في عام 2001 على وسام "الوحدة اليمنية" من الدرجة الثالثة، نظيره جهوده في مفاوضات الحدود اليمنية السعودية.

    ولعب الباحث القانوني حينها دورا كبيرا في معاهدة جدة عام 200، لترسيم الحدود بين المملكة العربية والسعودية واليمن، وحل الخلافات التي ظلت عالقة بين البلدين على الحدود قرابة 60 عاما.

    وتضمنت الاتفاقية ألا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن 20 كيلو مترا على جانبي الحدود، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية، كما تضمنت أيضا مناطق الرعي على الحدود، بحيث لا يحدث أي تعارض أو خلافات بشأنها.

    ​ولكن يبدو أن ذلك الأمر لم يدم فترة طويلة، حيث عادت الخلافات مجددا في عام 2003، عندما شرعت السعودية في بناء جدار حدودي مع اليمن، وهو ما رأته اليمن حينها مخالفات لاتفاقية جدة 2000، التي شارك العيسى في مفاوضاتها وساهمت في حل مشاكل الحدود بصورة كبيرة بين البلدين.

    واستفادت السعودية على ما يبدو في تلك الاتفاقية من الخبرة القانونية الكبيرة، التي كان يحظى بها العيسى، الذي كان قد حصل على ماجستير في القانون الدولي من الجامعة الأمريكية في واشنطن، كما كان حينها مستشارا قانونيا في الديوان الملكي السعودي، واستفادت كذلك من خبرته الدبلوماسية في المفاوضات، حينما كان سفيرا للولايات المتحدة في واشنطن عام 1991.

    اليمن وأشياء أخرى

    يبدو أن خبرة العيسى في اليمن لم تقتصر على تلك الاتفاقية فقط، بل استعان به الديوان الملكي السعودي، في أكثر من مناسبة لأكثر من قضية خلافية أو اتفاقيات تعاون مع اليمن.

    كانت الحكومة السعودية قد عينته في ممثلا عن الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود السعودية اليمنية المستشركة، وعضوا عن الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني.

    ولم يقتصر نشاطه على اليمن، بل تم الاستعانة بخبراته فيما يخص الشأن الخليجي والعربي، حيث تم تعيينه في منصب رئيس اللجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس تعاون دول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، المشكلة من قبل هيئة الخبراء لمجلس الوزراء.

    ​وكان يختار دوما في عدد كبير من اللجان، التي تحتاج شخص يجمع ما بين الخبرة القانونية والعسكرية، لذلك كان يشارك في عدد من اللجان التابعة لوزارة الدفاع.

    كما ترأس لجنة النظر في مخالفات نظم الاتصالات، ولجنة الفصل في منازعات ومخالفات صناعة الكهرباء.

    العيسى وابن سلمان

    في عام 2015، صدر أمرا ملكيا من الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعيين العيس مدير لمكتب وزير الدفاع، الذي كان حينها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

    وحظى العيسى بثقة واسعة من الأمير محمد بن سلمان، الذي أصبح في يونيو/حزيران 2017 وليا للعهد، محتفظا بمنصب وزير الدفاع.

    وكان يصر وزير الدفاع وولي العهد السعودي، أن يكون العيسى مشاركا معه في معظم لقاءاته واجتماعاته، خاصة الخارجية منها.

    كما أن خبرة العيسى في اليمن، كانت حاضرة في معظم اجتماعات محمد بن سلمان مع القيادات اليمنية، والتي كان أحد أضلع الحاضرين فيها بصورة دائمة ومستمرة.

    انظر أيضا:

    الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا
    رسالتان من الملك سلمان وولي العهد إلى أردوغان وسط توتر العلاقات
    صحيفة: إسرائيل توجه رسالة "غير مباشرة" إلى الديوان الملكي السعودي
    بعد تلقيه رسالة شفوية من الملك سلمان وولي عهده... أمير الكويت يبعث رسالة خطية لأمير قطر
    بعضها يخص الديوان الملكي... الملك سلمان يصدر قرارات جديدة
    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, الملك سلمان, الديوان الملكي السعودي, اليمن, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء البرازيلية إيزابيل فونتانا تصل السجادة الحمراء لحفل افتتاح النسخة الـ76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي
    بوتين يشتري المثلجات لأردوغان وزوجة ماكرون تقبل ترامب...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الفضاء ساحة للعمليات العسكرية
    الفضاء ساحة للعمليات العسكرية
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك