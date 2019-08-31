الجيش اليمني: تحرير 15 كيلو مترا من قبضة الحوثيين وأسر 9 منهم في معارك شمال حجة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، استعادة مناطق واسعة من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة في الجيش اليمني، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" عن مصدر عسكري، إن "القوات تمكنت خلال معارك مستمرة لليوم الثاني تواليا من تحرير نحو 15 كيلو مترا بينها قرى بني هلال والراكب والعسيلة وقرى أخرى على تخوم مدينة حرض (شمال غربي حجة)".

وأضاف المركز أنه "لا يفصل عن مدينة حرض سوى كيلو متر واحد من الخط الاسفلتي الرابط بين ميدي والمدينة".

وأكد "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في أثناء المعارك وأسر 9 من عناصرهم".

من جهة أخرى، ذكر المركز الإعلامي للحوثيين على حسابه في "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة شنوا قصفا مدفعيا مكثفا على تجمعات وآليات للجيش اليمني غرب وجنوب غربي مديرية حيران شمال غربي حجة، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من العسكريين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.