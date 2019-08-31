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10:40 31 أغسطس/ أب 2019
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    عيدروس الزبيدي

    توجيه عاجل من المجلس الانتقالي الجنوبي لكافة وحدات الجيش والأمن في عدن

    © Sputnik . Southern Transition Council
    العالم العربي
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    دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء عيدروس الزبيدي، كافة القوات الجنوبية، إلى عدم اقتحام أو مداهمة أي منزل أو أي من الممتلكات الخاصة بالمواطنين، وكذلك الحكومية.

    وحسب موقع المجلس الانتقالي الجنوبي الرسمي، قال الزبيدي، أمس الجمعة: "التزاما من قيادة المجلس الانتقالي، بالحفاظ على الأمن والنظام العام والحقوق والحريات العامة للمواطن الجنوبي، وسيادة النظام والقانون لكافة أرجاء الجنوب، يمنع منعا باتا اقتحام أي منزل أو غيره من الممتلكات الخاصة بالمواطنين أو الشركات الخاصة أيا كان مالكها، أو المؤسسات الحكومية، إلا بأمر خاص من الأجهزة المعنية المختصة بتطبيق أحكام القانون، وعبر الجهات المعنية قانونًا بتنفيذه".

    وشدد الزبيدي، في سياق بيانه، على أن "المطلوب من كافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي بشكل عام، الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات فورا"، لافتا إلى أنه "سيتخذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف الأحكام".

    وكان المجلس الانتقالي الجنوبي دان العمليات الإرهابية التي وقعت في مدينة عدن أمس الجمعة، مؤكد أنها تزامنت مع حملات تحريض واسع لإعلام حزب الإصلاح.

    وأوضح المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان صادر عنه أن أن خلايا إرهابية نائمة لداعش في عدن استهدفت قوات الحزام الأمني وقوات المقاومة، مشيرا إلى أن تلك العمليات الإرهابية سببها تحريض إعلام حزب الإصلاح.

    وشدد البيان على إدانة المجلس الانتقالي لتلك العمليات الإرهابية، محملا الإخوان المسؤولية الكاملة عنها، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهود التصدي لعناصر الإرهاب والتطرف في جنوب اليمن.

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    الكلمات الدلالية:
    الحكومة اليمنية, معارك عدن, عدن, المجلس الانتقالي الجنوبي, عيدروس الزبيدي
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