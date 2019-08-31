الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراءها في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا و نهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.

وكانت الهيئة أعلنت في 14 أغسطس/ آب الجاري قبول 26 مرشحا من أصل 97 بصفة أولية، لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منتصف الشهر المقبل، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بالإضافة إلى نائب.

وفي ما يلي قائمة أسماء المترشحين المقبولين نهائيا :

منجي الرحوي- محمد عبّو- عبير موسي- نبيل القروي -محمد لطفي المرايحي- المهدي جمعة -حمادي الجبالي -حمة همامي -محمد المنصف المرزوقي -عبد الكريم زبيدي -محسن مرزوق -محمد الصغير نوري -محمد الهاشمي حامدي -عبد الفتاح مورو -عمر منصور -يوسف الشاهد -قيس سعيّد -الياس الفخفاخ -سليم الرياحي -سلمى اللومي -سعيد العايدي -أحمد الصافي سعيد -الناجي جلول -حاتم بولبيار -عبيد بريكي -سيف الدين مخلوف.