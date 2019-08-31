السيسي يصل الكويت في زيارة رسمية

وكان في استقبال الرئيس المصري الأمير صباح الأحمد وولي العهد نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.
وتشكلت بعثة الشرف المرافقة برئاسة المستشار بالديوان الأميري خالد الفليج. وفقا لصحيفة "الرأي" المحلية.
سمو الأمير خلال استقباله الرئيس المصريhttps://t.co/blMIyMMCLt pic.twitter.com/P8v1HP6Jg1— الراي (@AlraiMediaGroup) August 31, 2019
وضم الوفد الرسمي كلا من وزير الخارجية سامح شكري ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء مصطفى شريف وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية.
نائب وزير الخارجية خالد الجارالله يرحب بالزيارة الرسمية والمهمة التي سيقوم بها فخامة رئيس جمهورية #مصر العربية عبدالفتاح السيسي يوم السبت المقبل لدولة #الكويت. pic.twitter.com/A4qeHpkOw7— المجلس (@Almajlliss) August 29, 2019
وقال السفیر الكویتي لدى مصر، محمد الذویخ، یوم الخمیس الماضي، إن زیارة الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي للكویت، تجسد عمق العلاقات الثنائیة الأخویة الراسخة التي تربط بین البلدین والشعبین الشقیقین على مدار عقود طویلة.
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