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21:18 31 أغسطس/ أب 2019
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    حسن نصر الله

    نصر الله: ردنا على الاعتداء الإسرائيلي محسوم والمقاومة معنية بأن يبقى العدو حائرا

    © AFP 2019 / Patrick BAZ
    العالم العربي
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    قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب على شعبه.

    وأوضح نصر الله، في كلمة له اليوم، أن نتنياهو "يريد أن يقنع شعبه بأنه يقوم بعمل جبار من خلال شماعة مصانع الصواريخ الدقيقة وهو يكذب عليهم".

    وأضاف أن نتنياهو تبنى عملياً العمل العدواني في سوريا والعراق ولبنان.

    الجيش الإسرائيلي - الحدود بين لبنان و إسرائيل، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Karamallah Daher
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    وقال نصرالله إن "رد المقاومة على الاعتداء الإسرائيلي أمر محسوم وسيكون من لبنان وليس شرطاً من مزارع شبعا".

    وأكد على أن "الموضوع ليس رد اعتبار بل تثبيت قواعد اشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد والاسرائيلي يجب ان يدفع ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة". 

    وتابع الأمين العام لحزب الله "الرد الأول على الاعتداء الإسرائيلي يجب أن يكون إعمال حقنا في إسقاط المسيرات الإسرائيلية".

    وقال نصر الله إحدى الفرضيات هي أن مهمة المسيرات الإسرائيلية كانت زرع عبوة ناسفة وتفجيرها، مشددا على أنه لا يوجد أي مصنع للصواريخ الدقيقة في مكان سقوط المسيرتين الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية.

    وتابع: "لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا لكن ليس لدينا مصانع للصواريخ الدقيقة..ما نحتاجه في أي مواجهة من صواريخ دقيقة نملكه في لبنان... وإذا اصبح لدينا في يوم من الايام مصانع صواريخ دقيقة سأقول ذلك بكل فخر واعتزاز".

    وقال نصر الله "استباحة أجواء لبنان ستشرع أبواب الاغتيالات عبر الطائرات المسيرة ولا يمكن التسامح مع هذا الأمر ويجب أن تشعر إسرائيل بأن الأجواء اللبنانية ليست مفتوحة أمام طائراتها المسيرة".

    وأكد الأمين العام لحزب الله على أنه "لا أكشف شيئاً عن طبيعة الرد ضد إسرائيل لتبقى حائرة.. المقاومة معنية بأن يبقى العدو حائراً كما هو الآن".

    وتابع نصر الله: "المسألة الآن في يد الميدان والقادة الميدانيين الذين يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا والأمر يحتاج فقط إلى دعائكم بالنصر والتوفيق".

    وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم بأن الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من 30 قنبلة مضيئة فوق قطاع من الحدود بين البلدين، كما أطلقت مواقعه العسكرية رشقات ثقيلة بشكل عشوائي، في أحدث حلقات التوتر على الحدود.

    ​وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام، أن إطلاق القنابل المضيئة تم فجر اليوم فوق الخط الحدودي الممتد من الغجر وحتى مرتفعات شبعا وكفر شوبا، كما أطلقت مواقع الجيش الإسرائيلي في "السماقة" و"العلم "و"المرصد "رشقات رشاشة ثقيلة بشكل عشوائي.

    وتردد في قرى العرقوب دوي سلسلة انفجارات مصدرها داخل مزارع شبعا المحتلة أحصي منها 12 انفجارا، بحسب الوكالة اللبنانية.

    وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

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