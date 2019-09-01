"ارحم لبنان"... أول تعليق إسرائيلي على تهديد حسن نصر الله

وجه رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، زعيم حزب أزرق - أبيض الإسرائيلي، بيني غانتس، رسالة تهديد إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وقال غانتس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ارحم لبنان، ولا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيده إلى العصر الحجري".

وأضاف: "دولة لبنان هي الدولة المسؤولة عن أي حدث يخرج من أراضيها".

جاء ذلك بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مساء أمس السبت، والذي هدد فيه إسرائيل بالرد في الوقت والمكان المناسبين، خاصة بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح، نصر الله، أنه "بعد تفكيك الطائرتين الإسرائيليتين من قبل الخبراء تبيّن أنهما كانتا معدتان للتفجير، مبينا أن المقاومة تختار الظرف والزمان والمكان المناسبين لاستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء لبنان".

ونفذت إسرائيل الشهر الماضي، وخلال 24 ساعة 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية.

وأعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض.