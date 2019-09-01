صحفي إسرائيلي يحدث انقساما بين السعوديين بسبب تهنئته لمحمد بن سلمان بعيد ميلاده

أثار صحفي إسرائيلي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تهنئته لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعيد ميلاده الـ34.

ونشر الصحفي شمعون آران، تغريدة قال فيها: "عيد ميلاد سعيد لولي العهد السعودي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34".

🇮🇱🇸🇦

عيد ميلاد سعيد لوليّ العهد السعودي#محمد_بن_سلمان_34_سنه

الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده ال-٣٤.



🎈🌹🎇🎈💐

מזל טוב ויום הולדת שמח ליורש העצר הסעודי، מוחמד בן סלמאן، החוגג היום את יום הולדתו ה-34. pic.twitter.com/fMBgdgPKcO — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 31, 2019

وأثارت التغريدة انقساما بين المغردين السعوديين، إذ رحب بعضهم بتهنئته ورفضها آخرون.

وقال أحد المغردين: "شكرا لتهنئتكم"، وعلق آخر على التغريدة قائلا: "تشكر سيد آران على مشاعرك الطيبة".

شكرا لتهنئتكم 🙏🏽

🇮🇱💐🇸🇦 — احمد موسى 🇸🇦 (@MosaAhKSA) August 31, 2019

تشكر سيد آران على مشاعرك الطيبه — سلطان العوذه (@aboasseal) August 31, 2019

​وعلى النقيض، رفض بعض المغردين تهنئة الصحفي الإسرائيلي، إذ قال أحدهم: "ونحن لا نتشرف بتهنئتكم زائفة وتبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين"، في حين قال آخر: "لا نتشرف بتهنئة صهاينة. شي مؤسف إنه يوجد بيننا من يتشرف بمحتلين مجرمين".

و نحن لا نتشرف بتهنئتكم زائفة و تبقى قدس عاصمه الأبدية لفلسطين — 🇸🇦🇸🇦albraa_m_q_ 🇸🇦🇸🇦 (@albraa_m_q_33) August 31, 2019

لا نتشرف بتهنئة صهاينة .

شي مؤسف انه يوجد بيننا من يتشرف بمحتلين مجرمين !! — م. مستنير الشمري 🇸🇦 (@M_Sll10) August 31, 2019

و​أطلق مواطنون سعوديون، أمس السبت، هاشتاغ "عيد ميلاد محمد بن سلمان" على موقع "تويتر"، لتقديم التهاني لولي العهد الشاب الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34.

وعبر المغردون عن امتنانهم لولي العهد، الذي "أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية"، فيما وصفه آخرون بـ"قائد التغيير".

وولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس/أب 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.